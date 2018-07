Enquanto você lê este texto, o Twitter…

…está contratando um Gerente de Marketing e Monetização. De acordo com a descrição da vaga, o novo funcionário terá direito a vários benefícios, vai trabalhar em um escritório ensolarado em São Francisco e integrar uma equipe única e experiente. Se animou? Candidate-se aqui.

…já é tema de brinquedo. No Iconfactory Gear, já estão à venda modelos do passarinho azul para crianças, com preços começando em US$ 19,95.

…também está estampando doces nos EUA. As balas em forma de coração, feitas para o Valentine’s Day, não trazem mais o antiquado “I love you”, mas exibem mensagens como “Tweet me” (me envie um tweet) e “Text me” (me mande um SMS).

…jamais poderia ser impresso, se formos ecologicamente corretos. O site Creative Cloud explica o que aconteceria se alguém resolvesse imprimir o Twitter: seriam precisas 350 milhões de folhas de papel, que levariam 2.912 anos para serem lidas completamente. Confira outros números no post original.