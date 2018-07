Buscando se defender, site de armazenamento diz que só fornece tecnologia, e que governo deveria derrubar sites com links

SÃO PAULO – Para o responsável legal do RapidShare, páginas de armazenamento (e compartilhamento indireto) de arquivos não podem ser responsabilizadas pela infração de copyright de conteúdos mantidos por eles. Já que o RapidShare não possui motor de busca – o que permitiria fácil acesso do conteúdo guardado ali a usuários interessados em baixá-lo –, o problema, segundo Daniel Raimer, seriam os sites que direcionam os interessados para a página de download.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

“Em vez de promulgarem leis que podem sufocar a inovação, o governo americano deveria acabar com essa etapa da pirataria online”, escreveu a empresa ao governo dos Estados Unidos. “Estes sites super sofisticados, muitas vezes com publicidade, facilitam a distribuição indiscriminada massiva de conteúdo com direitos autorais na internet e deve ser o foco dos esforços dos EUA em defesa da propriedade intelectual.”

O RapidShare argumenta que o seu serviço apenas oferece a tecnologia para o armazenamento, e não é responsável pelo compartilhamento de arquivos protegidos por copyright que se faz a partir dele. Daniel Raimer se encontrou nesta segunda-feira, 20, com membros do mercado de tecnologia no Instituto de Política para Tecnologia, em Aspen.

Depois da prisão de Kim Dotcom, do MegaUpload, sites de armazenamento estão na mira principalmente de autoridades americanas e estão fazendo o que podem para limpar a imagem desse tipo de serviço. Em abril, o RapidShare publicou inclusive um guia antipirataria. Na ocasião, a empresa se colocou à disposição para derrubar qualquer conteúdo suspeito.

(via TorrentFreak)

—-

Leia mais:

• Google censurará palavras como ‘torrent’

• Rapidshare terá de monitorar conteúdo