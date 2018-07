O jogo-aplicativo Draw Something – uma espécie de Imagem & Ação social – vira febre em pouco mais de um mês e chama a atenção da gigante dos games sociais Zynga, que comprou a empresa criadora, a Omgpop

Por Brian X. Chen e Jenna Wortham, do New York Times

“O game é uma troca de passes, pois trabalhamos juntos para alcançar um objetivo.” Dan Porter, da Omgpop. FOTO: Jennifer S. Altman/NYT

No coquetel realizado no segundo andar do caro Hotel Bowery, em Manhattan, Nova York, na noite do dia 22, em meio a bandejas de cogumelos recheados e finas fatias de filé mignon que circulavam entre os convidados, Charles Forman pensava maravilhado no quanto as coisas podem mudar rapidamente. “Ontem eu tinha apenas US$ 1.700 em minha conta bancária, e agora tenho muito mais”, disse.

A festa celebrava a compra da Omgpop, desenvolvedora de jogos fundada por ele em Nova York, pela Zynga, a empresa que criou os populares games sociais FarmVille, CityVille, Mafia Wars, entre outros. A extravagância do evento chegava a níveis com os quais os funcionários da startup só podiam sonhar.

A Omgpop sobrevivia com dificuldade até que o Draw Something, um jogo para smartphones lançado há oito semanas, se tornou um impressionante sucesso. Isto atraiu a atenção da Zynga, a atual rainha dos jogos sociais, que comprou a Omgpop por US$ 180 milhões.

O Draw Something transformou a Omgpop, startup pouco conhecida e quase falida, numa aquisição irrecusável para uma gigante da indústria. O acordo firmado com a Zynga mostra como as empresas estão se movendo à velocidade da internet para se manter à frente das tendências da rede que podem rapidamente reverter a própria sorte. “Eles compraram uma propriedade que acelerou de 0 a 100 em quatro segundos”, disse Lewis Ward, analista de pesquisas da consultoria IDC que acompanha a indústria dos games.

Imagem e Ação. O Draw Something é uma variação digital do jogo de tabuleiro Pictionary (lançado no Brasil com o nome de Imagem e Ação). Ele desafia o jogador a esboçar rápidos rascunhos para ilustrar frases e expressões como “piscina” e “estrela-do-mar”, e cabe a um amigo adivinhar o objeto desenhado.

O jogo foi baixado mais de 35 milhões de vezes desde o lançamento, no dia 6 de fevereiro, e os jogadores já produziram mais de um bilhão de desenhos, de acordo com a Zynga.

Charles Forman, de 32 anos, não se envolveu diretamente na criação do Draw Something. Ele deixou a empresa há um ano, mas manteve sua participação nela. Desde então preocupa-se em fazer uma outra empresa iniciante decolar. Em entrevista, ele não quis revelar o quanto tinha ganho com o acordo, mas disse que a soma era “bem superior” a US$ 22 milhões. “É dinheiro o bastante para que eu possa usar a roupa que quiser quando alguém me convidar para um casamento.”

Leilão. A Omgpop não começou como empresa de jogos. Seis anos atrás, Forman fundou aquela que era então conhecida como I’m in Like With You (algo como Estou Curtindo Você), um site de relacionamentos amorosos no qual os usuários podiam essencialmente leiloar a si mesmos. “A verdade é que a empresa toda começou como uma brincadeira”, disse Forman.

Ele via o site como forma de entretenimento, e só mais tarde percebeu que as pessoas passavam muito tempo usando o serviço. Para criar uma renda a partir da audiência que conseguiu reunir, converteu o serviço num site de jogo e o rebatizou de Omgpop. “É algo digno dos livros de recordes”, disse ele a respeito do sucesso da empresa. “Eu realmente não esperava isso.”

Forman trouxe a bordo Dan Porter, ex-presidente da Teach for America, que tinha experiência em outras startups, para assumir o cargo de diretor-executivo em dezembro de 2008.

A Omgpop captou US$ 17 milhões dos investidores e desenvolveu cerca de 35 jogos, mas não tinha muito lucro. Na verdade, tudo indicava que a empresa ficaria sem dinheiro a partir de maio, e muito provavelmente já teria sido fechada se não fosse o surpreendente sucesso do Draw Something, afirmaram dois ex-funcionários que disseram conhecer a situação financeira da empresa, mas solicitaram o anonimato por causa de acordos de confidencialidade.

Sem sucesso. Porter, que vai se tornar o gerente-geral de operações da Zynga em Nova York, não quis confirmar a informação, mas disse que “antes do lançamento deste jogo, tínhamos captado bastante dinheiro e não tínhamos produzido nenhum jogo de sucesso. É uma situação que não tinha como durar para sempre”.

O primeiro jogo de desenho da empresa, criado por Forman e E. J. Mablekos, diretor de tecnologia da Omgpop, era um jogo para a web chamado Draw My Thing. Era um game competitivo, tinha um cronômetro que limitava o tempo que cada jogador teria para adivinhar as palavras, e os participantes corriam para digitar a resposta numa sala de bate-papo.

No segundo semestre do ano passado, depois que Forman deixou a empresa por vontade própria, Porter liderou uma equipe de cinco membros no desenvolvimento do Draw Something.

Ele disse que algumas das ideias para o jogo lhe ocorreram enquanto brincava de arremessar uma bola com o filho e um amigo do menino em Prospect Park, um parque no bairro do Brooklyn, em Nova York. Porter disse aos meninos que lhes daria um sorvete se conseguissem trocar 100 passes entre si sem deixar a bola cair.

“Em um momento eu pensei: é exatamente nisso que o jogo consiste”, disse Porter. “Este game é como uma troca de passes, pois estamos trabalhando juntos para alcançar um objetivo.” O Draw Something não tem limite de tempo e não tem vencedores nem perdedores. 1) Login. O registro no app pode ser pelo Facebook2) Embate. O jogo pode sortear seus adversários3) Imagem. Escolha o rascunho pela dificuldade4) Ação. Envie o desenho e aguarde a resposta

Crescimento. Em fevereiro, na data de lançamento, Porter observou o medidor que acompanhava o número de vezes que o jogo era baixado. Foram 30 mil downloads naquele dia – nada muito impressionante. Mas, cerca de 10 dias mais tarde, os downloads começaram a crescer exponencialmente e logo superaram a marca de 1 milhão.

Os usuários começaram a postar seus rascunhos no Twitter e no Facebook, o que ajudou o jogo a se difundir rapidamente. E o game chegou ao topo da lista de mais vendidos da loja de aplicativos da Apple. Isso fez que um número ainda maior de pessoas soubesse de sua existência e o experimentasse.

Um dólar. Disponível para download por US$ 1 (há uma versão gratuita com anúncios, e também há opção de comprar recursos adicionais para o game em ambas versões), o Draw Something começou a render milhares de dólares por dia.

“A velocidade nunca diminuiu”, disse Porter. “Quanto mais crescia, maior o número de pessoas interessadas no jogo.”

Tal sucesso atraiu os investidores. Logo os executivos da Zynga, com sede em São Francisco, viajaram para Nova York para negociar uma aquisição. Lewis Ward, o analista do IDC, disse que o interesse da Zynga pela Omgpop era um sinal de que a empresa se voltava para os aplicativos para celulares em vez dos jogos incorporados ao Facebook que impulsionaram seu sucesso inicial.

A empresa certamente não perdeu tempo: o acordo foi anunciado no dia 21, uma quarta-feira, e já no dia seguinte todos os cerca de 40 funcionários da Omgpop trabalhavam para a Zynga, depois de serem informados das políticas da empresa e dos novos benefícios da cobertura do seguro de saúde.

Cerca de 60 pessoas participaram da festa de celebração naquela noite, muitas delas integrantes da equipe da Omgpop, que se parabenizaram com cumprimentos mútuos, abraços e fotos comemorativas.

Porter disse que planejava viajar com a família para a Costa Rica antes de assumir o novo emprego. Forman, que agora trabalha no serviço de armazenamento de fotos Picturelife, disse que ficou tão espantado com a conclusão do acordo que, distraído, atravessou a rua sem se dar conta do tráfego ao seu redor. “Quando percebi, estava no meio da rua com muita gente buzinando”, disse ele. “Foi surreal.”

/ Tradução e Augusto Calil

