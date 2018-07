Do total, 1 milhão de unidades foram fabricadas no Reino Unido, onde o minicomputador foi criado

SÃO PAULO – A Fundação Raspberry PI anunciou nesta terça-feira, 8, a venda de 1.75 milhão de unidades do minicomputador, sendo que milhão foram fabricadas no Reino Unido, em uma fábrica da Sony.

Criado na Inglaterra, no laboratório de computação da Universidade de Cambridge, e lançado no mercado em fevereiro de 2012, o Raspberry PI consiste em uma placa com entrada USB e que possibilita ao usuário ver todo o circuito interno de chips.

O minicomputador pesa 45 gramas, cabe na palma da mão e permite criar planilhas, jogar games, editar textos, entre outras funções. O objetivo é estimular crianças e estudantes que estão aprendendo computação. Por isso, tem como apelo o preço: a versão mais simples, com 256 megabytes de memória RAM, custa US$ 25, e a mais avançada, com 512 MB e conexão com a internet, custa US$ 35. No Brasil, sai por cerca de R$ 170 mais o frete.

No dia do seu lançamento, o Raspberry PI virou trending topic mundial no Twitter. Um ano e meio depois já vendeu 1.75 milhão de unidades e ganhou diversos prêmios pelo seu caráter inovador. Para comemorar a marca história, a Fundação vai exibir o Raspeberry PI de número 1 milhão em sua sede.

Brasil

Em julho, durante o Fórum Internacional do Software Livre (Fisl 14) em Porto Alegre, no RS, o fundador e diretor operacional da Linux International, Jon “Maddog” Hall, revelou ao Link que está trabalhando com Pete Lomas, cofundador da Raspberry PI, para fabricar o minicomputador no Brasil e conseguir reduzir o seu preço de venda, impactado pelos impostos de importação.

O plano era conseguir colocar a versão brasileira do Raspberry PI no mercado até o Natal, mas até agora a empresa não confirmou nenhum acordo com fabricantes nacionais.