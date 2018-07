FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: DIVULGAÇÃO

SÃO PAULO – Apesar de parecer uma ideia um tanto quanto absurda, a marca de roupas íntimas Joe Boxer acaba de lançar o ‘Rastreador de Inatividade’ – ou ‘Inactivity Tracker’. A função do aparelho é brilhante: fazer com que a pessoa que o utiliza fique sem fazer nada.

Segundo o vídeo promocional, a funcionalidade do dispositivo é “controlar a falta de movimento. Então ele recompensa o usuário e o motiva a fazer exatamente o que a pessoa quer fazer: absolutamente nada. Afinal, a inatividade é uma atividade tão importante quanto qualquer outra.”

As recompensas citadas são ‘medalhas’, como ’Comandante do Sofá’, ‘Criogênico’ e ‘Você é uma rocha”. Elas são dadas ao usuário de acordo com o tempo inativo.

Abaixo, o vídeo sobre o produto, que será distribuído nas lojas norte-americanas Kmart, mostra dois homens se empenhando em fazer nada por uma hora. Eles apenas se mexem em alguns momentos para coçar o queixo ou olhar rapidamente o celular. E, com esses movimentos, são penalizados.