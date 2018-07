Promoção dá aos usuários brasileiros seis meses de acesso grátis ao acervo; o uso, porém, é limitado

SÃO PAULO – A promoção que dá seis meses de streaming gratuito de músicas no Rdio finalmente chegou ao País. O serviço oferecerá aos brasileiros o acesso gratuito ao acervo de 18 milhões de músicas sem a necessidade de cartão de crédito.

A promoção chegou atrasada ao Brasil. O streaming gratuito foi anunciado em 15 dos 17 países onde o Rdio opera, mas o País ficou de fora por falta de acordos com as gravadoras. Agora, porém, a questão foi contornada.

A oferta está disponível para a web ou para o aplicativo OiRdio para desktop (Apple e Windows). Não é possível acessar o acervo de dispositivos móveis.

O streaming, porém, não é ilimitado. Ao atingir determinada quantidade de músicas ouvidas, o usuário é convidado a migrar para os planos pagos (custam a partir de R$ 9 por mês).

