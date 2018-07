Serviço permite importar os feeds do Google Reader e ler em qualquer tela

SÃO PAULO – Com o fim do Google Reader no dia 1º de julho, os usuários do serviço têm procurado alternativas para continuar a ler e agregar feeds de RSS de seus sites favoritos. Entre as opções está o Reader, leitor de feeds do WordPress. Embora poucos saibam, esse serviço já existe há um ano e meio para todos os usuários de que têm conta na plataforma de blogs.

Para o usar o serviço é só fazer o login no WordPress. Na barra superior, ao lado esquerdo, há um link para “Reader” (em português, “Leitor”). Para adicionar novos blogs é preciso clicar em “editar” e adicionar a url. Quem usa o Google Reader pode importar os feeds diretamente: clique em “Import your subscriptions“, depois em “Import your Google Reader subscriptions directly” e permitir acesso do WordPress ao seu Google Reader.

Uma vantagem do Reader sobre os concorrentes é que ele se adapta à leitura de acordo com a plataforma que se está usando para ler. Seu desenho é responsivo e continua o mesmo não importa se é acessado por um desktop, tablet ou smartphone.

