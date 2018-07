O casamento do príncipe William com Kate Middleton, que será realizado no dia 29 de abril na Catedral de Westminster, em Londres, poderá ser transmitido ao vivo pela televisão em 3D. Assim declarou nesta quinta-feira a diretora da emissora BBC Vision, Jana Bennett que contou que várias reuniões preliminares foram agendadas entre as principais emissoras de televisão do país nas quais se expressou o interesse de transmitir o evento com a tecnologia 3D.

“Já estamos planejando a cobertura do casamento com outros canais de televisão. Obviamente, é algo que gera certo interesse comercial, mas nossa responsabilidade é transmitir imagens e fatos que todo mundo possa assistir e, por enquanto, a tecnologia 3D tem um alcance muito limitado”, observou.

Bennett acrescentou que a decisão ficará a critério do casal. “É um momento e um espaço que pertencem aos dois, por isso não podemos confirmar nada sobre a cobertura”.

Desde o anúncio do ‘casamento do ano’, como foi chamado pela imprensa, diversos fóruns na internet afirmaram que o canal Sky é o mais interessado na cobertura em 3D. No entanto, um porta-voz da emissora esclareceu à agência local de notícias PA que as informações não passam de especulações. /EFE