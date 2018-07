[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/tN85gPrL0es" width="425" height="344" wmode="transparent" /]

É um aplicativo do iPhone chamado Acrossair (“Pelo ar”, em tradução livre) que está para ser lançado este ano. Bem legal a tecnologia que aproveita o conceito de “realidade aumentada”.

O Acrossair captura as informações sobre pontos de interesse gravados no Google Maps e, usando o sinal de GPS, transfere para câmera exatamente o local desses lugares. Pena que só deve funcionar no iPhone.

O pessoal que desenvolveu o programa chega a chamá-lo de Acrossair “browser” (navegador, em inglês). Chamar um aplicativo assim de navegador instiga a pensar que um dia também usaremos programas desse tipo para navegar na internet, ou pelo menos em uma internet sobreposta à realidade. As possibilidades que isso abre são infinitas.

Seria como um Second Life em que os avatares andam pelas ruas de cidades de verdade. É uma viagem pura, mas desse jeito logo poderemos assistir a vídeos postados no muro de uma casa; veremos uma foto do Flickr “pichada” nos pilares do Minhocão; leremos na porta do cinema as críticas de filmes feitas por blogueiros; e quem sabe até vamos fazer compras virtuais pelo celular mesmo dentro de uma loja física, apenas apontando o telefone para o produto. Por aí vai. É só deixar a imaginação te levar.