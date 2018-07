O giroscópio do iPhone 4 deu mais fôlego aos navegadores de realidade aumentada disponíveis para o celular da Apple. Com o giroscópio, o aparelho consegue determinar com muita mais precisão a maneira como se movimenta e onde se localiza. E isso faz com que a visualização dos elementos de RA fique muito mais suave e precisa. O vídeo abaixo compara o mesmo aplicativo em um iphone 3GS (que só se vale da bússola para se localizar nesse tipo de execução) e em um iPhone 4: