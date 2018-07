O conceito do Food Tracer foi apresentado por Costanza como projeto final para a universidade londrina de arte e design Central Saint Martins. O programa em si ainda está em desenvolvimento, mas já tem um vídeo demonstrativo:

A intenção é dar aos consumidores ecologicamente conscientes mais dados sobre os produtos que estão comprando – e apresentá-los de maneira mais atrativa do que as letrinhas miúdas habituais. O Food Tracer é mais direto. Além disso, ele arquiva todas as suas compras e permite que você visualize o histórico:

