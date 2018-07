Perdido, um motorista topa com uma encruzilhada. Se ele não quiser recorrer ao guia no porta-luvas ou ao GPS, ele pode simplesmente olhar para o vidro do carro. Feito de um material especial, ele passa uma linha colorida pela rua certa, destacando-a. Adicionando setas digitais à visão real, a tecnologia mostra o caminho a seguir.

Trabalhando com o instituto de Carnegie Mellon e com a Universidade do Sul da Califórnia, a General Motors desenvolveu algo parecido. E está testando a tecnologia para levá-la, o mais rápidamente possível, para o cotidiano.

O vidro com realidade aumentada usa uma série de câmeras e sensores que rastreiam o seu campo de visão e disparam informações visuais do que possam ter lhe escapado. A intenção é facilitar a vida de motoristas que pilotam em condições ruins, como em nevascas ou neblinas. Dessa forma, placas de sinalização e cruzamentos podem ser iluminadas artificialmente, evitando acidentes.

O diretor do laboratório de pesquisas da GM, Thomas Seder, afirmou ao New York Times que ainda há muito trabalho pela frente antes que a tecnologia seja lançada comercialmente. Só agora os cientistas começaram a avaliar como o display altera a cognição das pessoas ao dirigir.

Apesar de identificarem uma melhoria significativa na resposta dos motorista quando comparam a tecnologia de realidade aumentada com o tradicional GPS no painel, os pesquisadores acreditam que a inovação só deve chegar ao mercado entre 2016 e 2018.