Grupo de estudantes da Alemanha apresentam capacete que projeta imagens de um mundo virtual

Renata Miranda

ENVIADA ESPECIAL

Visitante da CeBIT testa o ImmerSight, equipamento de realidade virtual. FOTO: RENATA MIRANDA/AE

HANNOVER – Os filmes de ficção científica foram levados ao pé da letra por três universitários alemães que trouxeram para a CeBIT o ImmerSight, uma espécie de capacete que transporta quem o usa para uma realidade virtual.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

O projeto de conclusão de curso de Stefan Hörmann e seus amigos da Universidade de Ulm foi mostrado ao público pela primeira vez no evento e pode ser visto de perto — e testado — na CeBIT Gov, plataforma da feira de tecnologia que discute soluções para o setor público.

A turma de Hörmann desenvolveu um sistema de rastreamento que calcula exatamente a posição da cabeça da pessoa que está usando um capacete preto equipado com óculos. Esses óculos projetam imagens em tempo real o que o usuário está vendo em 360 graus. O equipamento também consegue produzir uma imagem individual para cada olho, criando uma imagem tridimensional chamada “stereo vision”.

A característica especial do projeto é que ele não foi apenas concebido para detectar as rotações da cabeça, mas também para perceber movimentos em todas as direções.

“Acho que o sistema que criamos é em especial útil para arquitetos, que podem fazer seus projetos no computador e depois ‘entrarem’ virtualmente nas casas e prédios, podendo assim fazer ajustes mais precisos”, disse Hörmann ao Link. “Viemos para a CeBIT para justamente testar o produto, ver como o público reage e também antecipar dificuldades que possam ser corrigidas no futuro.”

+ Veja o que já foi publicado sobre a CeBIT

—-

Leia mais:

• CeBIT discute espionagem corporativa

• Realidade aumentada é destaque na CeBIT

• CeBIT tem competição de games

• CeBIT destaca tecnologia brasileira

• ‘Já estamos vendo a ficção científica virar realidade’

• Dilma Rousseff discursa na CeBIT