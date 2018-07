Desde sábado 27 os curitibanos Heitor e Banda Gentileza estão gravando seu novo disco. Todo o processo está sendo transmitido ao vivo na internet (em www.kyte.tv/bandagentileza). São dez horas diárias de estúdio a partir das 16h, todos os dias, até segunda-feira 6. Dá para assistir a banda conversando, parando para um lanche, discutindo sons, ensaiando e, claro, tocando. “Acaba sendo parecido com um reality show, mas nossa idéia não é essa. É mais uma forma de interação”, disse o vocalista Heitor Humberto, em entrevista que interrompeu as gravações por alguns minutos.

A banda já era usuária assídua do Twitter (@bandagentileza) para postar relatos dos bastidores e fotos dos ensaios e shows. Depois é que veio aidéia transmitir o próprio ensaio na íntegra, sem cortes nem intervenções. No começo os músicos ficaram reticentes: será que apresentar as músicas antes não estragaria a surpresa do disco novo? Depois, relaxaram. “As músicas demoram para ficar prontas. Dificilmente a pessoa vai ficar dez horas vendo o programa”, disse Heitor. Os músicos abriram uma conta no www.kyte.tv e testaram. Deu certo. “Pensamos que nós mesmos gostaríamos de assistir a um negócio desses”, explica o vocalista.

Durante a gravação, o público pode opinar e discutir com outras pessoas em um chat que acontece ao lado da transmissão. “É muito legal porque você tem o feedback na hora, sabe o que as pessoas estão achando”, diz Heitor. E se algum fã mais animado começar a dar pitacos demais na gravação? “Isso ainda não aconteceu. Contratamos um produtor para isso”, ri ele, falando do produtor Plínio Profeta, que está cuidando do disco.

Essa, porém, não é a primeira transmissão do tipo na rede. Entre os dias 15 e 18 de junho, a Trama também colocou ao vivo, em seu site, as gravações em estúdio de seu programa Radiola.