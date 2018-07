“Aqui estou eu em estúdio trabalhando no disco de estreia. Eu vou provar que todos estão errados sobre mim. Assim como ‘Friday’, as novas músicas serão muito cativantes”. Para a gravação da música e do vídeo do hit da cantora, a mãe Black, Georgina Kelly, de 47 anos, gastou cerca de US$ 4 mil ao estúdio Ark Music Factory

Rebecca diz ser indiferente às críticas de que ela seja a “pior cantora” e que “Friday” é a “pior música” que já existiu, mas responde a todos: “Vocês pensam que estão me deixando para baixo e que farão eu não querer mais cantar. Mas vocês estão é me deixando mais forte e agora eu desejo faz muito mais isso”.

Ansioso pela música “LOL”? Acalme-se e vá decorando o refrão de “Friday” enquanto isso.