A receita trimestral do serviço de pagamentos eletrônicos PayPal subiu 19% com o aumento de sua base de clientes e de processamento de pagamentos digitais em sua rede.

A PayPal tem dirigido o crescimento através de vários acordos de pagamentos digitais com parceiros, que incluem plataformas de Internet como Alibaba e Facebook Messenger.

A receita total da PayPal aumentou para US$ 2,54 bilhões no trimestre encerrado em 31 de março, enquanto o lucro líquido saltou 43%, para US$ 365 milhões, ou US$ 0,30 por ação. Excluindo eventos não recorrentes, o lucro da empresa foi equivalente a US$ 0,37 por ação.

Analistas, em média, esperavam lucro de US$ 0,35 por ação e receita de US$ 2,5 bilhões, de acordo com a Thomson Reuters.

As contas ativas da empresa subiram 11,5%, para 184 milhões no primeiro trimestre, superando a estimativa dos analistas de 182,8 milhões, de acordo com a empresa de pesquisas FactSet StreetAccount.

A PayPal processou 1,41 bilhão de transações no trimestre, ligeiramente acima da estimativa média de 1,39 bilhão.

