SÃO PAULO – A desconfiança do mercado sobre o futuro dos negócios do Facebook teve um revés com a divulgação dos resultados financeiros da rede social nesta quarta-feira, 24. A empresa anunciou uma receita de US$ 1,8 bilhão no segundo trimestre, superando as expectativas de analistas que previam um resultado próximo de US$ 1,6 bilhão. O valor é 53% maior do que em 2012.

Plataformas móveis representaram 41% da receita do Facebook com publicidade. Foto: Dado Ruvic/Reuters

A rede social teve um lucro líquido de US$ 333 milhões entre abril e junho – ante um prejuízo de US$ 157 milhões no mesmo período do ano passado –, o que animou os investidores nos Estados Unidos.

As ações da empresa fecharam o dia valendo US$ 26,51 em alta de 1,45%, e subiam 20% na negociação após o fechamento do pregão para US$ 31,82.

O otimismo do mercado financeiro acompanha o crescimento 61% das receitas do Facebook com publicidade, principalmente nas plataformas móveis. Os anúncios veiculados nos smartphones e tablets representaram 41% da receita publicitária do Facebook de US$ 1,6 bilhão no segundo trimestre. Quase todo o ganho do Facebook (88%) veio da publicidade no trimestre.

O mercado móvel do Facebook era visto como uma das principais preocupações de investidores e analistas quando a rede social fez sua abertura de capital em maio do ano passado, um cenário que parece mais promissor agora com a divulgação dos resultados.

“Fizemos um bom avanço no crescimento da nossa comunidade, no aprofundamento da participação dos usuários e em entregar resultados financeiros fortes, especialmente na plataforma móvel”, disse o presidente executivo e fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, em comunicado a acionistas. “O trabalho que fizemos para fazer do celular a melhor experiência com o Facebook está mostrando resultados e está criando uma base sólida para o nosso futuro.”

Em um ano, o Facebook viu também um crescimento grande no número de usuários, especialmente no celular. O número de usuários ativos por dia subiu 27% para uma média de 669 milhões de pessoas. Já a média mensal de usuários ativos cresceu 21% em um ano, para 1,15 bilhão de pessoas – 819 milhões deles acessam a rede por plataformas móveis, 51% a mais do que no mesmo período de 2012.

Em 2012, o Facebook tinha 12,5% do mercado de publicidade móvel no mundo, com uma receita de US$ 2,04 bilhões, segundo pesquisa da consultoria eMarketer divulgada no mês passado. A rede social aparece atrás do Google, que tinha mais da metade do mercado (52,3%) no ano passado. Mas a receita do Facebook, diz o estudo, poderia quadruplicar neste ano.

