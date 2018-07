Lucro líquido da empresa teria quase chegado aos US$ 500 milhões neste semestre, diz fonte

SÃO FRANCISCO – A receita do Facebook na primeira metade do ano praticamente dobrou para US$ 1,6 bilhão, por conta do maior apelo da maior rede social do mundo por publicidade.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O lucro líquido no primeiro semestre de 2011 foi de quase US$ 500 milhões, de acordo com uma fonte que pediu para não ser identificada porque o Facebook, como empresa privada, não divulga seus resultados.

Os fortes resultados da rede social acontecem no período em que investidores têm pressionado a avaliação da empresa em US$ 80 bilhões no mercado secundário, enquanto muitos observadores esperam que a empresa vá ao mercado em 2012.

Com mais de 750 milhões de usuários, o Facebook se tornou um dos destinos mais visitados da internet. A empresa se recusou a comentar seus resultados financeiros.

/ Edwin Chan e Derek Caney (REUTERS)