SÃO FRANCISCO – O negócio de publicidade móvel do Facebook continuou a acelerar nos três primeiros meses do ano, ajudando a rede social a superar a receita trimestral prevista por Wall Street.

O Facebook disse nesta quarta-feira que os anúncios móveis representaram 59% de sua receita publicitária no primeiro trimestre, alta ante os 30% no mesmo período do ano passado.

A receita total do Facebook cresceu 72% na comparação anual, para US$ 2,5 bilhões no primeiro trimestre, acima dos US$ 2,36 bilhões esperados por analistas consultados pela Thomson Reuters I/B/E/S.

O Facebook também anunciou que o vice-presidente financeiro David Ebersman está renunciando ao cargo. Ebersman, que permanecerá na empresa até setembro, será substituído por David Wehner, vice-presidente de Finanças Corporativas e Planejamento de Negócios.

A maior rede social do mundo divulgou que seu número total de usuários mensais ativos atingiu 1,28 bilhão em 31 de março, com 1,01 bilhão desses usuários acessando seu serviço em dispositivos móveis, como smartphones e tablets.

A empresa disse que teve lucro líquido de US$ 642 milhões no trimestre, ou US$ 0,25 por ação, ante US$ 219 milhões, ou US$ 0,09 por ação, em igual período de 2013. Excluindo certos itens, o Facebook afirmou ter tido lucro de US$ 0,34 por ação no primeiro trimestre.

