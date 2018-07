Número se refere ao primeiro trimestre e está em documentos registrados por conta da IPO da empresa

SAN FRANCISCO – O Facebook registrou mais de US$ 1 bilhão em receita durante o primeiro trimestre, de acordo com documentos atualizados registrados por conta da oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da rede social.

A receita foi de US$ 1,058 bilhão no período, ante US$ 731 milhões no ano anterior. O lucro líquido foi de US$ 205 milhões no último trimestre, menos do que US$ 233 milhões no primeiro trimestre de 2001, disse o documento.

Compra da AOL. A Microsoft anunciou que fechou um acordo para vender a maior parte do portfólio de patentes que comprou da AOL para o Facebook por cerca de US$ 550 milhões em dinheiro. Às 14h42 (de Brasília), as ações da Microsoft caíam 0,85% em Nova York.

O acordo marca a segunda grande aquisição revelada pelo Facebook neste mês, à medida que a companhia avança com os planos de se tornar pública. No início do mês, o Facebook concordou em comprar o aplicativo de compartilhamento de fotos Instagram por US$ 1 bilhão em dinheiro e ações. O Facebook espera levantar até US$ 10 bilhões em sua Oferta Pública Inicial de ações (IPO, em inglês).

No início desse mês, o AOL concordou em vender cerca de 925 patentes e aplicações de patentes à Microsoft por US$ 1,06 bilhão, e também concordou em licenciar suas 300 patentes remanescentes. A Microsoft disse que o Facebook obterá cerca de 650 patentes e aplicações de patentes da AOL, e também ganhará uma licença para as 275 patentes e aplicações remanescentes que a Microsoft continuará a possuir. As informações são da Dow Jones.

/ com Reuters e Agência Estado