SÃO PAULO – O Google teve alta de 12% na receita trimestral, ajudado por salto de 13% no número de anúncios, ou cliques pagos. O dado, porém, ficou abaixo das expectativas de Wall Street.

Embora o total de cliques pagos tenha crescido, o preço médio de anúncios, ou custo por clique, caiu 7% no primeiro trimestre.

A receita de anúncios do Google tem sido pressionada à medida que mais consumidores acessam seus serviços online em dispositivos portáteis, como smartphones e tablets, nos quais os preços dos anúncios são mais baixos, em geral.

As vendas de publicidade no primeiro trimestre subiram 11% , para US$ 15,51 bilhões.

A empresa, sob crescente concorrência de anúncios móveis oferecidos por rivais como Facebook, mudou o sistema buscas em dispositivos portáteis para favorecer sites desenvolvidos para terem melhor aparência em telas de smartphones.

No início do mês, a União Europeia acusou o Google de abusar de sua posição dominante nas pesquisas na Internet para favorecer seus próprios produtos.

A receita consolidada aumentou para US$ 17,26 bilhões, ante US$ 15,42 bilhões um ano antes.

O lucro líquido do Google subiu a US$ 3,59 bilhões, ou US$ 5,20 por ação, ante US$ 3,450 bilhões, ou US$ 5,04 por papel um ano antes. Excluindo itens não recorrentes, o Google lucrou US$ 6,57 por ação.

Analistas, em média, esperavam que a empresa lucrasse US$ 6,60 por ação e tivesse receita de US$ 17,5 bilhões, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.