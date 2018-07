Empresa atinge expectativas de Wall Street e anuncia desdobramento de ações

SÃO FRANCISCO – O Google anunciou, nesta quinta-feira, 12, planos de fazer um desdobramento de ações, após ter divulgado uma receita para o primeiro trimestre em linha com as estimativas de Wall Street. As ações do Google, que fecharam o pregão regular a US$ 651,01, subiam para US$ 655 no aftermarket.

O Google disse que o Conselho de Administração aprovou um dividendo em ações que provocará um desdobramento na proporção de dois por um, preservando a estrutura de controle e corporativa.

O anúncio surge no momento em que o co-fundador do Google Larry Page completou um ano após seu retorno como presidente-executivo.

A receita líquida, exlcuindo as taxas paga a websites parceiros, totalizou US$ 8,14 bilhões nos três meses encerrados em março, comparados com os US$ 6,54 bilhões obtidos um ano antes. A média de analistas estimava US$ 8,15 bilhões, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

O lucro líquido foi de US$ 2,89 bilhões, ou US$ 8,75 por ação, comparados com US$ 1,8 bilhão ou US$ 5,51 por ação um ano antes, quando o Google pagou uma multa de US$ 500 milhões para resolver uma investigação do governo sobre suas práticas de publicidade.

Desde que retomou as rédeas do negócio há um ano, Page cortou projetos externos, lançou um serviço de rede social para competir com o Facebook e assinou um contrato de US$ 12,5 bilhões para adquirir a fabricante de telefones Motorola Mobility.

