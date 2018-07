SÃO PAULO – A empresa de comércio eletrônico e tecnologia Mercado Livre viu a receita líquida obtida no Brasil subir 14,9% em 2013, a US$ 206,4 milhões, num ritmo inferior ao crescimento registrado pelo grupo latino-americano.

No ano passado, a receita consolidada da empresa, que também atua em mercados como Argentina e Venezuela, aumentou 26,5%, atingindo US$ 472,6 milhões.

Já o lucro líquido subiu 16% ante 2012, a US$ 117,5 milhões, num ano em que as despesas totais da companhia somaram US$ 189 milhões, alta de 29,6% na comparação anual.

O Mercado Livre, que não revela o lucro líquido por operação regional, anunciou neste mês a abertura da sua plataforma no Brasil para venda de produtos de lojas estrangeiras, numa ofensiva para elevar a oferta de itens e manter a liderança no segmento, conhecido como marketplace.

“Sabemos que temos desafios muito agressivos na América Latina e estamos confiantes que vamos continuar crescendo em 2014″, afirmou o presidente-executivo da empresa, Marcos Galperin, em comunicado.

“Será um ano que, entre outros objetivos, continuaremos o trabalho focado em atrair grandes marcas e varejistas para vender no site”.

O Mercado Livre encerrou o ano com 99,5 milhões de usuários, crescimento de 22,1% sobre 2012.

