SÃO FRANCISCO – A Amazon.com teve um salto na receita trimestral, e afirmou que o faturamento do trimestre atual será melhor do que o esperado.

A maior varejista da internet se beneficiou do crescimento do comércio eletrônico, mas suas margens continuaram a ser pressionadas pelos custos com distribuição, tecnologia e conteúdo digital.

No entanto, a reação do mercado refletiu mais o crescimento das vendas do que o lucro da empresa. ”Se você olhar para o crescimento de vendas de produtos top de linha, vê que ele foi extremamente forte”, disse Dan Geiman, analista da McAdams Wright Ragen. “Nesse ponto, a questão é por quanto tempo a companhia vai continuar a investir nos níveis atuais. Presumindo que os investimentos não continuem para sempre, os lucros devem crescer futuramente”.

A Amazon.com registrou um salto de 51% na receita para US$ 9,91 bilhões, ultrapassando as expectativas de Wall Street de US$ 9,4 bilhões.

A margem operacional cedeu de 4,1%, no mesmo período do ano passado, para 2% no trimestre.

A Amazon previu vendas de US$ 10,3 bilhões a US$ 11,1 bilhões para o terceiro trimestre, comparada à previsão média de analistas de US$ 10,35 bilhões, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

Os papéis da companhia, que subiram cerca de 18% desde o início de 2011, tiveram valorização de 6,3% em negociações após o fechamento do mercado –o chamado after-market.

O lucro líquido no segundo trimestre foi de US$ 191 milhões, ou US$ 0,41 por ação, contra US$ 207 milhões, ou US$ 0,45 por ação, no mesmo período um ano antes. Analistas esperavam US$ 0,35 por ação no segundo trimestre, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

/ Alistair Barr (REUTERS)