Varejista norte-americana pode gerar cerca de US$ 800 milhões este ano com publicidade, 37% a mais do que em 2012

SÃO FRANCISCO – A receita de publicidade da Amazon pode superar US$ 800 milhões este ano, conforme a maior varejista online mundial usa sua enorme base de clientes e loja de compra de dados para mostrar anúncios mais direcionados em seus sites e de outras empresas, estimou a eMarketer, na terça-feira, 4.

A Amazon é conhecida como um gigante adormecido na indústria de publicidade, porque a empresa tem preciosos dados de consumo, mas tem sido hesitante em usá-los para muitos de seus anúncios. Isso começou a mudar recentemente, o que levou a consultoria da indústria e empresa de dados eMarketer a estimar a receita publicitária da empresa pela primeira vez.

A receita mundial da Amazon com anúncios pode chegar a US$ 835 milhões este ano, um aumento de 37% em relação aos US$ 610 milhões em 2012, previu a eMarketer. Em 2011, a empresa gerou US$ 419 milhões de publicidade, acrescentou a empresa. Essas estimativas incluem os custos de aquisição de tráfego, ou TAC, que são pagamentos que as empresas de internet pagam a outros sites para enviar o tráfego online para eles.

“A publicidade pode ser uma significativa oportunidade de receita para a empresa, dado que o tráfego do site é mensurável e pelo significativo número de novas inovações de formato de anúncio que tem lançado”, disse Mark Mahaney, analista da RBC Capital Markets, em uma nota aos investidores no domingo.

A Amazon lançou recentemente unidades de “anúncios de eCommerce”, que incluem avaliações e comentários de clientes, cupons e botões de compra para adicionar rapidamente produtos nos carrinhos de compra online, explicou Mahaney.

A maior parte da receita de publicidade da Amazon vem de anúncios colocados nos resultados de busca, ou perto deles, que aparecem quando uma pessoa procura na Amazon.com por um produto, de acordo com a eMarketer.

A Amazon arrecadou 450 milhões de dólares em verbas de publicidade no ano passado nos Estados Unidos, seu principal mercado de publicidade, e irá subir para 1,1 bilhão de dólares até 2015, prevê a eMarketer.

