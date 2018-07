FOTO: Reuters FOTO: Reuters

SÃO PAULO – A Apple divulgou aumento de 27 % da receita trimestral puxada por um salto nas vendas do iPhone, em especial na China, e também estendeu o plano de recompra de ações em US$ 50 bilhões.

A empresa com marca mais valiosa dentre as empresas listadas dos Estados Unidos anunciou que teve lucro líquido de US$ 13,57 bilhões no segundo trimestre fiscal, ou US$ 2,33 por ação, ante US$ 10,22 bilhões, US$ 1,66 por ação, um ano antes. Os resultados bateram as previsões de Wall Street.

A Apple vendeu 61,2 milhões de iPhones no trimestre, um aumento de 40% em relação ao mesmo trimestre no ano anterior, mas abaixo do trimestre recorde do final de 2014. A empresa vendeu 12,6 milhões de iPads, uma redução de 23% em relação a um ano atrás.

A receita cresceu para US$ 58,01 bilhões no trimestre encerrado em 28 de março, de US$ 45,65 bilhões na mesma etapa de 2014.

A Apple aumentou seu programa de recompra para US$ 140 bilhões, ante US$ 90 bilhões anunciado no ano passado.

A receita na China subiu 71% para US$ 16,8 bilhões, fazendo do país o maior mercado da empresa depois dos EUA, graças às fortes vendas do iPhone.

A Apple não deu números de vendas para seu recém-lançado Apple Watch, mas disse que seu trimestre atual tinha tido “um começo empolgante”.