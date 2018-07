Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, defende reclamações contra operadoras e diz que empresas não estão investindo o suficiente em infraestrutura

BRASÍLIA – O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, avaliou nesta quinta-feira, 26, que são pertinentes as reclamações de usuários de telefonia móvel em relação à má qualidade de sinal de algumas operadoras. Em entrevista ao programa de rádio Bom Dia Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Bernardo disse que as empresas são fiscalizadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e podem ser punidas.

FOTO: ED FERREIRA/AE

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

“Algumas operadoras estão oferecendo o serviço com planos muito atrativos e não estão fazendo os investimentos correspondentes. Elas vendem 1 milhão de celulares e têm uma infraestrutura para atenderem 600 mil celulares. É evidente que começa a ter problema”, afirmou Bernardo.

O ministro lembrou que o governo prepara medidas de incentivo fiscal para desonerar a construção e expansão das redes de fibras ópticas e citou o Plano Nacional de Metas de Competição (PGMC), que deve ser aprovado pela Anatel neste semestre. O plano obriga as empresas a compartilharem infraestrutura, mediante o pagamento adequado. “Não é razoável achar que todo mundo tem que fazer antena, até porque a cidade vira um paliteiro”, concluiu.

/ AGÊNCIA ESTADO