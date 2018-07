Software apresentado na feira alemã identifica sexo, grupo de idade e o quanto a pessoa está brava, feliz, triste ou surpresa

FOTOS: Renata Miranda/AE

Renata Miranda

ENVIADA ESPECIAL

HANNOVER - Um software que consegue detectar emoções humanas foi apresentado nesta quinta-feira, 8, na CeBIT lab no estande do Instituto Fraunhofer para Circuitos Integrados IIS. O objetivo do aplicativo é ser integrado a campanhas publicitárias e poder medir – seja em vitrines ou anúncios de rua – a reação das pessoas que o vêem.

—-

Utilizando uma câmera, o programa, batizado de SHORE, consegue identificar o sexo e o grupo de idade da pessoa que está na sua frente. Além disso, um gráfico exibe o quanto a pessoa está brava, feliz, triste ou surpresa. Com esses dados, é possível analisar como o público alvo do produto anunciado está respondendo à campanha publicitária exibida.

Para quem se interessar na novidade, uma versão de teste do aplicativo está disponível para download no site do Instituto.

