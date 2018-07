O Facebook avisou na última quarta-feira, 16, que lançará uma funcionalidade de reconhecimento facial nas fotos postadas na rede. Ao incluir novas imagens em um álbum, o usuário será perguntado quem são as pessoas que estão em cada uma delas. Depois que isso for feito, o sistema do software guardará as características dos amigos e os identificará automaticamente da próxima vez que aparecerem, sugerindo as marcações (ou tags).

A nova ferramenta pode ajudar a poupar o tempo de um trabalho que hoje é manual, mas pode também ser indiscreta. Nesse caso, basta barrá-la clicando em “Configurações de Privacidade”, “Personalizar Configurações” e desabilitando a opção “Suggest photos of me to friends” (Sugestão de Fotos Minhas para Amigos) – assim, o serviço não identificará a pessoa, mas ainda assim ela pode ser marcada pelo método antigo. Por enquanto, o reconhecimento facial entrará no ar apenas nos Estados Unidos.