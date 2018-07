Stieg Larsson, autor de Os Homens que Não Amavam as Mulheres, tornou-se o primeiro escritor a superar a marca de 1 milhão de livros eletrônicos vendidos no Kindle, graças à trilogia de sucesso Millennium, informou a varejista online Amazon.com nesta terça-feira, 27.

Foto: divulgação

O sueco Larsson, que morreu em 2004 antes que seus romances se tornassem best-sellers ao redor do mundo, foi nomeado o primeiro membro do “Kindle Million Club”, de acordo com a Amazon.com.

Os três livros da trilogia, cuja terceira parte A Rainha do Castelo de Ar foi publicada pela primeira vez na Suécia em 2007, estão entre os 10 livros eletrônicos mais vendidos para o leitor Kindle em todos os tempos.

As versões impressas venderam mais de 27 milhões de cópias ao redor do mundo e foram traduzidas do sueco para mais de 40 idiomas.

“Os livros de Larsson cativaram milhões de leitores ao redor do mundo e despertaram um interesse voraz pelas vidas de seus personagens principais Lisbeth Salander e Michael Blomqvist”, disse Russ Grandinetti, vice-presidente do conteúdo para o Kindle, em comunicado.

O Amazon.com, maior vendedor mundial online de livros, lançou seu leitor eletrônico Kindle em 2007. O aparelho compete com o iPad, da Apple, o Reader, da Sony, e o Nook, da Barnes & Noble.

JILL SERJEANT (REUTERS)