Plataforma estreou neste mês e tem quatro iniciativas cadastradas. FOTO: Reprodução Plataforma estreou neste mês e tem quatro iniciativas cadastradas. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – No Brasil, nasceu neste mês uma plataforma que visa garantir menos apoios relâmpagos e mais envolvimento nas iniciativas ali lançadas. É o Recorrente, site feito pelos mesmos criadores do Benfeitoria, plataforma já popular de crowdfunding.

Téo Benjamin encabeça o novo projeto do grupo e é o responsável por selecionar as ideias que aparecerão na vitrine do Recorrente, em busca de financiadores mensais, chamados não de apoiadores, mas de assinantes. “É um modelo que coloca uma relação diferente. O realizador tem que estar pronto para dividir seu projeto com centenas de pessoas, que vão cobrar e vão querer participar”, diz Benjamin.

Atualmente, há quatro iniciativas no site, todas de instituições já criadas, que buscam formas de se manter. Benjamin explica que isso tende a se diversificar, incluindo também artistas e donos de canais no YouTube. “Acho que há um potencial bastante grande”, diz. “Se começar a dar certo para artistas e geradores de conteúdos, eu acredito que esse é um grupo que vai ter bastante força para migrar para esse modelo de financiamento mais sustentável.”