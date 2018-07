Todo mundo já passou pela horrível situação de apagar sem querer arquivos importantes. Não existe muita explicação. Você está fazendo um faxina no HD, jogando arquivos inúteis na lixeira. Para acelerar, começa a apagar arquivos com as teclas shiift e delete, para não precisar esvaziar a lixeira depois. Aí, dá aquele vazio e você apaga um arquivo importante.

Quando um arquivo é apagado da lixeira, o Windows apenas marca no HD que o arquivo foi deletado, deixando-o inacessível. O espaço que esse arquivo ocupava fica disponibilizado ao sistema, que depois o utiliza para gravar coisas novas.

O arquivo deletado continua no HD até que outro seja escrito por cima. O mesmo vale para arquivos gravados em pendrives e cartões de memória.

Um dos programas mais simples de usar é o Undelete Plus.

Não tem segredo. Basta instalar o programa, selecionar o drive a ser recuperado – HD, pendrive ou cartão – e selecionar os arquivos deletados.

Outra opção para recuperar arquivos é o PCI File Recovery. O funcionamento é praticamente o mesmo. Depois de instalá-lo, selecione o drive a ser recuperado e escolha os arquivos que devem ser resgatados.

Uma dica fundamental para recuperar arquivos: quanto antes melhor. Os arquivos deletados podem perder pedaços de informação com o tempo. Fora que o risco deles serem sobregravados é enorme, pois o Windows grava arquivos temporários o tempo todo.

Por isso, o melhor é instalar os programas de recuperação preventivamente, como uma espécie de apólice de seguro contra enganos futuros.

Caso isso não tenha acontecido, instale o programa de recuperação, mas tenha em mente que ele pode ser gravado justamente no ponto onde está o arquivo que você apagou. Aí, a filosofia é simples: se já estava perdido mesmo, você não tem mais nada a perder…

Se você tiver outro computador, é muito mais seguro retirar o HD com o arquivo a ser recuperado da máquina e conectá-lo ao outro PC. Esse é um procedimento extremo, recomendável apenas se você tem experiência com computadores e sabe exatamente o que está fazendo. Na dúvida, peça ajuda de um técnico.

Instale os programas no PC que será usado na recuperação do HD e tente recuperar os arquivos do outro HD. Depois de recuperá-los, você pode reinstalar o HD no computador e acessá-los.