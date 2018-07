Ora, a Apple sempre empreendeu consideráveis esforços para tornar o iPhone acessível para pessoas com deficiências visuais e auditivas. Aqueles que são surdos, por exemplo, podem configurar o LED do celular para piscar, chamando a sua atenção quando chegar uma chamada. É possível criar padrões vibratórios personalizados para cada pessoa que costuma telefonar para você. Músicas em estéreo podem ser reproduzidas em formato monofônico – muito útil para aqueles que são surdos de um dos ouvidos.

Para os deficientes visuais, é possível literalmente desligar a tela e acessar todas as funções do aparelho – enviar e-mails, navegar pela rede, ajustar as configurações, rodar aplicativos – ao tocar a superfície e deixar que o telefone lhes diga no que é que estão tocando. Pode-se também ampliar a tela ou inverter o branco e o preto, possibilitando uma leitura em contraste mais forte.

Em resumo, o iPhone já fazia um bom trabalho na tentativa de ajudar os portadores de deficiências visuais ou auditivas. Mas, até o lançamento do iOS 5, usar o aparelho ainda era difícil para aqueles com deficiências motoras. Como estas pessoas poderiam chacoalhar o celular (um atalho para a função Desfazer) quando mal conseguem segurá-lo? Como fazer para aproximar o zoom do mapa com um “beliscão” se é difícil mover os dedos?

Um dos novos recursos, chamado AssistiveTouch, parece representar o auge da criatividade da equipe de acessibilidade da Apple. Ao ativarmos o recurso (em Configurações — Geral — Acessibilidade), um novo círculo branco aparece na parte inferior da tela. Ele fica ali o tempo todo.

Ao tocar neste círculo, um menu flutuante de opções é exibido. Cada um dos seus botões ativa movimentos e gestos na tela do iPhone sem exigir nada das mãos e nem dos dedos. Basta simplesmente ser capaz de tocar na tela com um único dedo – pode ser até mesmo uma caneta Stylus segurada entre os dentes.

Pode-se tocar o botão virtual ‘Home’ na tela em vez do botão físico, por exemplo.

Ao tocar em Dispositivo, é exibido na tela um submenu de seis funções que só poderiam ser ativadas ao empunhar o celular ou apertar seus pequenos botões físicos. Há funções como Girar Tela (toque neste botão em vez de girar o iPhone 90 graus), Travar Tela (para substituir o modo ‘Sleep’), Aumentar e Abaixar o Volume (use-as em lugar das teclas de volume), Chacoalhar (funciona como chacoalhar o celular para desfazer uma digitação), e ‘Mute/Unmute’ (toque nele para silenciar o aparelho sem pressionar o botão ‘Mute’ na lateral do iPhone).

Ao tocar em Gestos, é exibido um menu peculiar no qual são exibidas mãos mostrando dois, três, quatro ou cinco dedos. Ao tocar no ícone exibindo três dedos, por exemplo, são exibidos na tela três círculos azuis. Eles se movimentam em conjunto. Quando arrastamos um deles, o celular interpreta como se estivéssemos tocando na tela com três dedos.

Esta técnica permite a operação de aplicativos que exigem toques simultâneos de múltiplos dedos sobre a superfície da tela. Para mim, a característica mais importante é a possibilidade de definirmos gestos personalizados. Em Configurações — Geral — Acessibilidade, é possível tocar em Criar Novo Gesto para definir um gesto personalizado como padrão para a ativação de uma determinada função, usando até cinco dedos.

Imagine uma pessoa frustrada com o Google Maps por não ser capaz de fazer o duplo toque com dois dedos que significa “afastar o zoom”. Na tela Criar Novo Gesto, basta pedir a alguém que faça o duplo toque com dois dedos. Basta então Salvar e dar ao gesto um nome – algo como “duplo 2 dedos”, por exemplo.

A partir daí, a opção “duplo 2 dedos” será exibida no menu definitivo do AssistiveTouch, chamado Favoritos, pronto para ser ativada por meio de um toque simples com um único dedo ou mesmo uma Stylus. (A Apple dá uma amostra desta funcionalidade trazendo um gesto personalizado já configurado entre os Favoritos: Beliscar. Trata-se do gesto de beliscar com dois dedos ou afastá-los para alterar o zoom de fotos, mapas, páginas da web, documentos PDF e assim por diante. Agora a função pode ser ativada com um único dedo.)

Duvido que pessoas portadoras de graves deficiências motoras representem para a Apple um número financeiramente significativo em meio aos milhões de consumidores do iPhone. Mas alguém na Apple as levou a sério a ponto de desenvolver um recurso completo, elegante e solidário que elimina a maior parte dos obstáculos para o uso de um smartphone e seus aplicativos.

Fiquei impressionado.

E gostaria de receber comentários daqueles que de fato usam o AssistiveTouch. Até que ponto o recurso facilita a sua vida?

Veja um vídeo com o teste do recurso:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/E7ZCRkyb-uQ" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

* Post publicado originalmente em 10/11/2011.