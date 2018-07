SÃO PAULO – O Reddit poderia não ter sido o Reddit, mas o MyMobileMenu, uma ferramenta para fazer pedidos em restaurantes por celular – o que hoje pode parecer banal, mas não era em 2005, ainda sem smartphones ou aplicativos.

Esse era o projeto que os amigos recém-formados Steve Huffman e Alexis Ohanian apresentaram à incubadora Y Combinator depois de um ano estudando a viabilidade do negócio. No entanto, a ideia foi rejeitada quando eles foram entrevistados pelo investidor e cofundador da Y Combinator, Paul Graham.

Steve e Alexis ficaram devastados.Na manhã seguinte, na volta de trem para sua cidade no Estado de Virgínia e ainda de ressaca, os garotos receberam um ligação de Graham, dizendo: “Cometemos um erro. Não gostamos da sua ideia, mas gostamos de vocês”.Eles retornaram a Boston e fizeram um brainstorming entre os três. Surgiu a ideia: criar a “página inicial da internet”. Em três semanas, saiu o Reddit.

O nome foi ideia de Ohanian. Vem de “read it” (li isso, em inglês). De início, Huffman odiou: “Eu apostei com o Alexis que, se perguntássemos a dez pessoas na rua como se soletrava Reddit, ninguém iria acertar”, diz ele. “Infelizmente, a primeira pessoa a quem perguntamos acertou de cara, então eu perdi. Só para constar: as nove próximas não conseguiram.”

Apenas 16 meses depois, os amigos aceitaram uma proposta para vender a empresa para o grupo Condé Nast – ao qual pertencem revistas como a New Yorker, Wired e Vogue – por um valor estimado entre US$ 10 e 20 milhões.

Em 2009, por estar insatisfeito com o gerenciamento da empresa pela gigante editorial, Huffman deixou o Reddit. No entanto, no ano passado, o site se tornou uma subsidiária independente da Advance Publications, holding que controla a Condé Nast.“Estou muito feliz de ver que agora eles têm mais autonomia”, disse Huffman. Ohanian saiu junto do amigo para fundar o site de busca e reserva de hotéis Hipmunk, mas nunca deixou o grupo de e-mails do site e se manteve como porta-voz.No ano passado, voltou a fazer parte da equipe.

O Reddit, uma plataforma tão diferente que se tornou de código aberto em 2008, pode parecer deslocado dentro do tradicional grupo que a detém. O usuário pode entrar no site pela primeira vez e, poucos segundos depois, decidir que será a última. O emaranhado de links, discussões, siglas e categorias com nomes nada intuitivos assusta. “A desvantagem é que o Reddit reforça seu senso de comunidade usando uma série de piadas internas e referências que você não entende a não ser que já esteja por lá há um bom tempo”, diz David Weinberger, psicólogo e pesquisador da Universidade Harvard.

No entanto, ao se acostumar à multidão de links e à linguagem utilizada, a chance de o usuário virar frequentador é grande, e foi o que aconteceu com Weinberger.Em relação ao visual caótico, vale lembrar que o Reddit começou a despontar quando seu principal concorrente, o Digg, mudou seu layout para algo mais organizado, o que desagradou aos usuários. Logo, eles migraram para o Reddit.

Talvez a dose de anarquia seja necessária para manter o site vivo. Apesar de ter sido criado antes de as redes sociais se consolidarem, o Reddit, no fim das contas, une pessoas em torno de assuntos, interesses e curiosidades em comum, sendo, ao mesmo tempo, terra de ninguém e terra de todo mundo.

Um Reddit organizado

Aos menos dispostos a quebrar a barreira do formato bagunçado do Reddit, caçar bom conteúdo pode ser desafiador.

É por isso que o jornalista Benji Lanyado, que já escreveu para o The Guardian e o New York Times e também se interessa por programação, resolveu criar uma ferramenta facilitadora, a princípio, para uso próprio: o Reddit Edit redditedit.com).

A página tem um visual simples e traz as principais histórias do dia de acordo com o Reddit, com base nos três primeiros links de seis subreddits: notícias mundiais, política, tecnologia, capa do Reddit e imagens.

Lanyado teve contato com o site há apenas seis meses, e logo já entrava todos os dias. Ele admite que talvez o Reddit necessite do caos para ser o que é, mas, para aproveitá-lo melhor, criou uma versão mais organizada.

Para o jornalista, o Reddit funciona como um verdadeiro filtro da web, em que milhões de pessoas decidem o que é mais interessante, sempre com uma pitada de humor. “O site provoca uma competição saudável: todos os usuários querem colocar suas histórias no topo dos subreddits para ganhar ‘karma’ (pontos)”, disse Lanyado ao Link. “E, é claro, as pessoas são sempre mais rápidas do que os jornalistas. Assim, as histórias aparecem lá bem antes do que na grande mídia e do discurso público.”

Lanyado diz que pretende criar o mesmo formato para outros sites de notícias.