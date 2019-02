Rede social tem mais de 330 milhões de usuários – é mais que o Twitter, por exemplo

A rede social americana Reddit afirmou nesta segunda-feira, 11, que levantou US$ 300 milhões em uma rodada de financiamento liderada pela chinesa Tencent. Com o aporte, a empresa fundada por Alexis Ohanian agora está avaliada no mercado em US$ 3 bilhões.

A captação envolveu investimento de US$ 150 milhões da Tencent e de investidores anteriores incluindo Sequoia, Fidelity, Tacit e até mesmo o rapper Snoop Dogg.

A Reddit tinha levantado mais de US$ 250 milhões em três rodadas de captação anteriores. O investimento anterior, de 1º de agosto do ano passado, tinha avaliado a empresa em cerca de US$ 1,8 bilhão. A companhia tem mais de 20 investidores.

O Reddit tem mais de 330 milhões de usuários ativos mensais em média, com 14 bilhões de visualizações por mês, segundo dados divulgados pela empresa em novembro de 2017.