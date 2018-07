??? Dados de usuários do MtGox, que troca BitCoins por dinheiro, foram roubados; vazamento derruba valor da moeda digital

SÃO PAULO – Mais um ataque à rede de troca de moedas digitais BitCoin comprometeu a segurança dos usuários que apostam nesta nova forma de fazer negócios na web. Nesta segunda-feira, 20, o maior site de câmbio de Bitcoins, MtGox, saiu do ar depois que informações dos usuários foram roubadas do computador de um auditor que tinha acesso aos dados. O intruso copiou o banco de dados que continha logins e senhas dos usuários cadastrados no MtGox. De acordo com o site que faz a troca de BitCoins por dinheiro de verdade, o seu sistema não foi invadido.

A queda do site e o roubo dos dados fez a moeda perder seu valor — que chegou a cair para US$ 0,01 por unidade de BitCoin –, depois que a venda de moedas disparou. Em outros sites de compra e venda de bitcoins, porém, o valor da moeda não sofreu grandes perdas com o vazamento das contas. O site afirma em sua página que pelo menos uma conta, que tinha muitos bitcoins, foi invadida e o intruso tentou vender todas as moedas de uma vez, com um limite de US$ 1.000 por dia.

O MtGox também afirma estar trabalhando com o Google para impedir que as contas do Gmail cadastradas no site de câmbio sejam protegidas.

Outras falhas. Na semana passada, a empresa de segurança Symantec afirmou ter descoberto o primeiro vírus que rouba as carteiras digitais dos usuários do bitcoin. O vírus foi um alerta para os usuários, depois de um deles ter relatado no fórum oficial do BitCoin, há uma semana, que todas as suas 25 mil moedas haviam sido roubadas. Arquivos armazenados no computador de uma pessoa que usa o programa de transações teriam sido expostos ao intruso, que roubou as moedas.

Um dos responsáveis pelo projeto do BitCoin, Gavin Andresen, afirmou em seu blog “esperar que o hype sobre o BitCoin comece a se acalmar agora” com as recentes notícias sobre ataques à rede de moedas digitais. “O rápido e insano crescimento no número de usuários e no valor dos bitcoins no último mês era insustentável e ambos o sistema central e a infraestrutura (como a que sustenta as trocas) precisam de mais tempo para ‘amadurecer’”, afirmou.

