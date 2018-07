Jovens estudantes e profissionais criam vídeos e sites que tiram as dúvidas de outros alunos como eles

Larissa Maranhão, criadora do blog Enem Red FOTO: JF Diorio/Estadão

SÃO PAULO – A alagoana Larissa Maranhão, de 18 anos, entende que teve uma educação privilegiada. Quando terminou o ensino médio e fez a prova do Enem, a estudante recebeu nota máxima na redação.

Não demorou muito para que começasse a ajudar adolescentes da mesma faixa etária a se prepararem para a prova com o blog Enem Red. “Comecei ajudando quem me procurava. Mandava uma proposta de redação por e-mail e depois respondia com comentários específicos”, ela conta.

Larissa faz parte de uma geração que está muito familiarizada com a tecnologia e que aprendeu a usar a internet e as novas mídias em favor da educação. “Tenho como aliado do meu trabalho o meio favorito de todos, que é a internet”, diz.

O Enem Red, que em breve deixará de ser um blog para virar um site, possibilita que os estudantes enviem suas redações dentro dos temas propostos por Larissa e outros 12 professores, que então corrigem a redação e fazem observações pessoais aos alunos. “A procura pela nossa ajuda aumenta conforme o dia da prova se aproxima”, conta. Hoje, o blog também atende as dúvidas de matemática.

Assim como Larissa, o estudante de engenharia Miguel Andorffy, de 22 anos, também levou para os meios virtuais o que aprendeu no colégio e na faculdade. Com o site Me Salva, ele publica aulas de matemática que produz em vídeo e ajuda a tirar dúvidas de alunos. “A demanda por aulas de matemática é muito grande. O nível de conhecimento é ruim, mesmo no nível superior”, afirma.

Andorffy elabora as aulas em vídeo de maneira bastante simples, com papel e caneta. O site foca em conteúdos de matemática, física e química e tem também aulas específicas com os temas abordados no Enem.

O estudante também sabe bem o que a nova geração busca. “São pessoas mais preparadas para esse meio. Elas nascem imersas nessa tecnologia e, por isso, têm uma aceitação maior do conteúdo online.”

Tanto Miguel quanto Larissa estão dispostos a colocar seu conhecimento ao alcance de seus alunos, acostumados ao ambiente digital. “Acho que vai aumentar essa demanda por conteúdo online no futuro. O que vem é uma geração que quer mais agilidade e um acesso mais rápido às coisas, inclusive na vida acadêmica”, avalia Larissa.

Resposta na hora. O site brasileiro Professores de Plantão também facilita o acesso dos alunos aos professores. Pela página, as pessoas conseguem encontrar alguém para tirar suas dúvidas. Cínthia Gaban, uma das criadoras do site, explica que a ideia surgiu a partir de um problema que ela mesma enfrentou.

Na época, ela estava prestando uma prova de certificação para o mercado financeiro e não conseguia entender de jeito nenhum uma matéria de estatística que iria cair na prova. Eram 22h e não havia quem pudesse tirar suas dúvidas com o estudo. “Resolvi entrar na internet para encontrar um professor que pudesse me ajudar naquele instante e para minha surpresa não encontrei ninguém”, conta.

Para resolver esse problema não só dela, mas de centenas de outros alunos com dificuldades semelhantes, surgiu o Professores de Plantão, que coloca os alunos em contato com estudantes de renomadas universidades brasileiras para tirar dúvidas com urgência.

“Acreditamos que a tendência na educação de modo geral é conciliar ferramentas inovadoras que facilitem o aprendizado dos alunos sem perder qualidade de ensino.”, diz Cínthia. “A educação no mundo caminha em uma direção em que cursos, universidades e até museus são virtuais.”

