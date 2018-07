Segundo Paulo Bernardo, rede que levará banda larga popular a domicílios deve chegar a São Paulo no começo de 2012

FOTO: Fabio Motta/Agência Estado (Arquivo: setembro/2011)

BRASÍLIA – O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, afirmou nesta segunda-feira, 5, que a instalação da rede da Telebrás que servirá ao Plano Nacional de Banda Larga (PNBL) já saiu de Brasília e chegou a cidade de Itumbiara, no sul de Goiás, há cerca de 400 quilômetros da capital federal.

Segundo ele, a rede que permitirá levar a banda larga popular aos domicílios que ainda não contam com acesso à internet deve chegar a São Paulo em janeiro do próximo ano.

O ministro também disse que a instalação de um anel de fibra óptica no Ceará já estaria em andamento. Em audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, o ministro admitiu porém que o imbróglio em torno da licitação para a construção do anel de fibra óptica da Telebrás da região Norte irá atrasar a implementação do PNBL nesta

região. Segundo ele, a estatal de telecomunicações prepara uma nova licitação para a região.

/ Eduardo Rodrigues (Agência Estado)