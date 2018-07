Quem está no Quora elogia a possibilidade de encontrar respostas de especialistas, mas site ainda está apenas em inglês

SÃO PAULO – É difícil encontrar uma resposta curta no Quora. A maior parte delas é longa, organizada e com referências e exemplos, seja qual for o tema. Por isso, tanto ler quanto escrever no Quora leva um certo tempo, mas isso não incomoda os usuários.

“Passo mais tempo no Quora do que em qualquer outra plataforma de mídia social”, diz Simon Olson, diretor de negócios do Google Brasil e usuário ativo no site. Olson diz que checa o Quora ao menos cinco vezes por dia e conheceu site antes de ele ser aberto ao público, através de um investidor. “Mandei um e-mail pedindo convite e me deixaram entrar”, conta.

O executivo já usava o site para falar sobre startups no Brasil, e agora, com a nova ferramenta, abriu um blog que leva o nome do País. Olson exalta o fato de o Quora ser um repositório de boas histórias e de mostrar respostas inteligentes para perguntas aparentemente malucas. Para ele, o perfil variado de usuários é o que torna o site interessante: “Não é preciso ser um bilionário da internet ou um professor de física. Todo mundo tem conhecimento útil para compartilhar”, diz.

SAP. O Quora afirma no próprio site que o conteúdo compartilhado deve estar preferencialmente em inglês. No entanto, Mark Bodnik, diretor de marketing de produto da empresa, diz que isso tende a mudar. “Grande parte do conhecimento do mundo não está em inglês, então creio que você nos verá expandir as linguagens no futuro.”

Apesar de haver poucas perguntas em português no Quora, o Brasil é um tema recorrente na rede social, principalmente nas discussões sobre startups e novos negócios.

O carioca Roberto de Brito Nunes, usuário ativo da plataforma, conta que, por trabalhar na área, muitas vezes é procurado por investidores e empresários estrangeiros. “ Já respondi sobre a diferença de cultura no mundo dos negócios, impostos e coisas assim. Há muito medo da nossa burocracia”, conta. “Mas há muita curiosidade sobre o País.”

OPINIÕES DE QUALIDADE

Para Wales, a comunidade filtra as melhores respostas

Login | Jimmy Wales, criador da Wikipédia e usuário do Quora

O fundador da Wikipédia, Jimmy Wales, adotou o Quora com tanto ânimo que uma pessoa chegou até a publicar a pergunta “Por que Jimmy Wales responde perguntas no Quora o tempo todo?”. Ele falou ao Link sobre o site.

O americano Jimmy Wales criou a Wikipedia em 2001. FOTO: Luke MacGregor/REUTERS

Quando e como você começou a usar o Quora?

Conheci os fundadores antes de lançarem o site e os achei inteligentes e com muitas boas ideias a respeito do futuro dos serviços de perguntas e respostas na internet. Hoje sou investidor e conselheiro da empresa.

O que faz o Quora diferente de outros sites similares?

O site é absurdamente melhor para abrigar respostas de qualidade. Respostas ruins recebem votos negativos e ficam escondidas. A comunidade tem controle suficiente para garantir que os melhores fiquem em evidência.

Quais são os tópicos que mais lhe interessam no Quora?

Gosto de ler e responder sobre o meu trabalho, mas também sobre barcos – este último pode parecer aleatório, mas eu realmente gosto!

É possível fazer com que o site cresça, se diversifique e mantenha sua qualidade?

Sim. Acredito que o Quora vai crescer de forma significativa. Acredito que, para eles, é muito mais importante manter uma comunidade qualificada do que buscar o crescimento mais rápido possível.

Em que sentido a Wikipédia é diferente do Quora?

São completamente diferentes. A Wikipédia é uma enciclopédia baseada em fatos. Já o Quora é um site de perguntas e respostas em que opinião pessoal embasada e informativa também é bem-vinda. Não acredito que eles competem; pelo contrário: se complementam. / A.C.P.

