Projeto europeu “digital.me” dá a seus participantes controle sobre informações e identidades partilhadas

SÃO PAULO – Criada em 2010 por um grupo de pesquisadores de institutos europeus, liderados pelo Instituto Fraunhofer, da Alemanha, a rede social digital.me nasceu com o intuito de dar ao usuário controle sobre as informações que publica e fornece ao sistema, além de deixá-lo alterar e escolher diferentes identidades conforme a necessidade – negócios, amigos ou família, por exemplo.

Nesta terça-feira, 24, o projeto deu um importante passo para seu desenvolvimento, ao transformar-se em uma rede de código aberto, à qual programadores do mundo todo podem fazer contribuições.

A digital.me ainda é bastante rudimentar e trabalha com três conceitos principais. O primeiro deles é a descentralização, no qual um usuário pode se comunicar com outro através de redes peer-to-peer, sem que a informação tenha de passar por um servidor central.

O segundo é o gerenciamento de identidades múltiplas, na qual um único usuário pode usar diferentes nomes ou apelidos. É possível criar, por exemplo, um perfil para familiares, outro profissional, um terceiro para amigos e delimitar qual perfil cada contato está autorizado a ver. O sistema do digital.me analisa as informações das identidades e avisa o usuário caso as informações divulgadas por dois perfis diferentes possam ser linkadas.

O terceiro, por fim, é o sistema de confiança e recomendações, na qual o usuário pode definir níveis de privacidade às informações divulgadas, além de classificar seus contatos quanto ao nível de confiança.Dessa maneira, o sistema pode avisar o utilizador quando eles compartilharem dados em contextos sociais errados por engano, ou com contatos-não confiáveis.