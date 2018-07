A virada no site para rede social deve ser feita apenas em maio. Essa primeira versão da página mostra um mapa da América do Sul, no Google Maps, com as cidades e os endereços das casas de shows por onde o festival Grito Rock vai passar. As bandas selecionam no máximo cinco cidades para se inscreverem. Esse processo irá durar até o dia 15 de janeiro. Então os produtores avaliam as bandas e selecionam quais irão tocar em seus eventos – o anúncio com as definições de quais grupos foram escollhidos sai no dia 20 deste mês.

View Grito Rock América do Sul 2010 in a larger map

Mapa indicando as cidades e os lugares por onde o Grito Rock vai passar

Em maio, quando o site estiver terminado, aí sim, bandas casas de shows e produtores poderão criar seus perfis e poderão trocar mensagens. A ideia, segundo Fabrício Nobre disse em entrevista ao Link, é que as pessoas que participam do meio conversem e se informem. “Uma banda vai conversar com a outra e dizer que a casa de show x tem um som legal, uma estrutura boa, quais produtores pagam certinho. As casas vão se comunicar e dizer qual banda leva um bom público e sobre no palco na hora combinada, quais tocam bem e agitam”, explica o presidente da Abrafin. Fabrício conta que os usuários do site poderão classificar os outros, “em um sistema como o Ebay. Assim, os próprios membros irão regular quais bandas e casas de shows são boas e as que cumprirem o combinado irão ganhar cada vez mais notoriedade”.

Além da Abrafin, os outros idealizadores do projeto são M&A (Brasil Música & Artes – entidade conveniada à APEX) e Circuito Fora do Eixo e Casas Associadas. Fabrício afirma que é negócio e não altruísmo. “Queremos obter uma renda para essas entidades que idealizaram o site. No futuro, talvez colocar anúncios no site ou cobrar pela inscrição em eventos específicos”. Finalizando, Fabrício resume que a ideia toda do projeto é retirar intermediários entre artista e casa de show/produtor e assim facilitar e baratear o processo. “Queremos colocar o artista na cara do gol”.

