Google libera páginas de empresas em sua rede quatro meses depois de lançar o Plus, que também foi integrado à busca

SÃO PAULO – “Nós queremos ter certeza que você pode construir relacionamentos com todas as coisas que você se importa.” Foi assim que o Google anunciou o Google+ Pages, ferramenta que permite criar páginas corporativas na rede social da empresa.

Será possível marcar páginas com o botão +1, fazer hangouts e seguir as atualizações de empresas. VÍDEO: DIVULGAÇÃO

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Agora é possível seguir as postagens de marcas, promover discussões e até fazer um hangout (o chat em vídeo) com determinada empresa. O relacionamento pode ser um simples clique no botão +1 na página da marca, mas o usuário também pode adicionando-a aos seus círculos e seguir as atualizações.

O recurso ainda não foi liberado para todos, mas já há empresas que criaram suas páginas para o lançamento: New York Times, Gol, Angry Birds e até os Muppets.

Em julho, no primeiro mês de Google+, a empresa removeu páginas como a do Mashable e a da Vila Sésamo — a alegação foi de que empresas não poderiam criar perfis como pessoas. A empresa prometeu lançar ferramentas específicas para o público corporativo. A novidade só foi lançada agora.

Segundo o Google, em breve qualquer pessoa poderá criar uma página semelhante em http://plus.google.com/pages/create.

O Google+ também foi integrado às buscas. A empresa lançou o recurso Direct Connect, que facilita o acesso à página da empresa no Google+. Bastará digitar o nome do que você quer, antecipado por um símbolo “+” — por exemplo, +LinkEstadão — para ser levado à página correspondente no Plus.