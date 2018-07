Alexandre e Deive na Campus Party 2011. FOTO: Divulgação

A palestra de Alexandre Ottoni e Deive Pazos foi um dos grandes eventos da Campus Party deste ano. Eles subiram ao mesmo palco que Tim Berners-Lee, Al Gore e Steve Wozniak e arrastaram uma multidão. Os criadores do blog Jovem Nerd falaram muito sobre a “cultura nerd aplicada” e incentivaram seus atentos ouvintes a usarem toda a bagagem nerd adquirida para criar algo inovador.

Eles, então, para dar o exemplo, estão planejando grandes novidades para 2011. O Jovem Nerd, referência para a cultura nerd brasileira, vai se transformar em uma rede social para nerds. Segundo os dois criadores, as mudanças serão, na verdade, uma extensão da interação que já existe dentro do site hoje.

“A ideia veio do próprio público, pela maneira em que interagem entre si e conosco dentro do site. Nós notamos que o público já se comporta como uma rede social há muito tempo. Para muitos, o Jovem Nerd era o lugar ideal para se reunirem, se divertirem e trocarem ideias. Só faltava lhes dar ferramentas otimizadas para fazerem isso”, dizem Alexandre e Deive.

Os leitores poderão postar fotos e vídeos, adicionar amigos, compartilhar conteúdo e marcar discussões e posts como favoritos dentro do blog. Mas isso toda rede social faz. Alguma coisa diferente vem por aí? “Haverá ferramentas e interações totalmente tematizadas ao universo do site que ainda são segredo”, contam os criadores.

Com a extensão das ferramentas, o conteúdo também deve sofrer mudanças. Alexandre e Deive prometem que ele vai continuar sendo o foco do blog e que as principais atrações, como o Nerdcast, continuarão em destaque. Mas “acreditamos que as funções sociais terão um grande impacto na forma com que o púbico se relaciona nesse ambiente dando a oportunidade de cada um produzir seu conteúdo independente, que pode se tornar destaque entre os principais”, completam.

As mudanças estão previstas para meados de julho.

Publicações nerds

A outra investida para esse ano é o projeto Nerdbooks, um selo editorial que vai focar no lançamento de livros inéditos sobre cultura nerd. Por enquanto, a aposta é em livros impressos, mas Alexandre e Deive dizem que não descartam trabalhar com e-books no futuro.

A criação de um selo editorial nerd vem para agregar mais uma área ao “universo nerd” já já criado pelos blogueiros. Além do blog, eles lançaram a NerdStore, loja online com produtos temáticos exclusivos.

E esses lançamentos são exemplo de aplicações possíveis do conhecimento nerd? A dupla responder: “Nós sempre incentivamos isso (o conhecimento nerd aplicado) porque não abrimos nossa empresa com investimento externo, tampouco somos gênios da criação, somos apenas pessoas aplicadas. Todo mundo é capaz.”