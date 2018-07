Netropolitan, a rede social do Rei do Camarote. FOTO: Reprodução Netropolitan, a rede social do Rei do Camarote. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Você é daqueles que acha que o Facebook ‘orkutizou’ e que desde que a galera começou a usar a rede social, ela nunca mais foi a mesma? Então pode se preparar para abrir a carteira e se divertir no camarote VIP, digo , em uma nova rede social “para poucos”: a Netropolitan. Prometendo exclusividade, a rede cobra US$ 9 mil para que você crie um perfil nela (cerca de R$ 21 mil), e tem anuidade de US$ 3 mil (R$ 7 mil).

Lançado na terça-feira , 16, o serviço está fora de ferramentas de busca e inacessível para pessoas que não se inscreveram na rede. Privacidade é algo sério na rede (a maioria dos perfis são fechados) e anúncios são raros: eles podem aparecer apenas em exceções, como grupos voltados para negócios. De acordo com a assessoria de imprensa do Netropolitan, o número de usuários (e também de celebridades que usam a rede) nunca será revelado. “Afinal, são status”.

A ideia por trás da rede é oferecer a seus usuários uma rede social na qual seja possível encontrar “pessoas que compartilham do seu estilo de vida e dos seus interesses”, contando ainda com uma moderação ativa para manter um ambiente agradável e “cortês” entre seus utilizadores. (Ou seja, nada de ficar importunando o amiguinho).

Por enquanto, o Netropolitan está disponível apenas na versão web e navegadores mobile, contudo, a empresa afirma que em breve deve lançar apps para Android e iOS. Para entrar na rede social, é preciso ter no mínimo 21 anos e muito dinheiro para gastar.

O Netropolitan, no fim das contas, é a rede social que agrega valor à internet.