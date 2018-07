SÃO PAULO – O Facebook ganhou mais um novo concorrente que tenta oferecer uma alternativa para quem já está cansado do site.

Uma nova rede social chamada This. tem como proposta ajudar o usuário a se livrar do barulho das redes sociais e do acúmulo de conteúdo digital armazenado para ler depois.

No This., o usuário pode compartilhar apenas um link por dia, o que como consequência estimula cada pessoa a pensar bem no que vai postar e a eleger o que considera o conteúdo mais importante do dia.

Além disso, o usuário pode seguir outras pessoas e ver o link diário compartilhado por cada uma – nessa rede social, todos os perfis são públicos.

O site This. (que significa isso, em inglês) foi lançado em novembro nos EUA pelo empreendedor Andrew Golis (veja o perfil dele no This.) e segue a tendência de curadoria de conteúdo, apostando que em um mundo digital cada vez com mais informações, o que vai fazer a diferença é ler o conteúdo certo indicado pelas melhores fontes.

Para participar da rede social é preciso receber um convite ou cadastrar o seu e-mail e entrar para a fila de espera do site, nos moldes do Ello, outra rede social que mira nas fraquezas do Facebook.

O Ello teve um grande impacto inicial e atraiu milhares de usuários coma sua política contra anúncios. Em outubro, o Ello recebeu investimento de US$ 5,5 milhões, mas sua popularidade caiu desde então.