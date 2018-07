Serviços de streaming gratuito são a principal razão para o abandono. Queda foi de 17%

P2P perde espaço FOTO: REPRODUÇÃO

SÃO PAULO – O número de usuários de redes P2P (peer-to-peer) caiu 17% em 2012 comparado com 2011. Os dados são de uma pesquisa do grupo NPD. A empresa divulgou que no ano passado cerca de 11% dos usuários de internet nos Estados Unidos, cerca de 21 milhões de pessoas, usaram serviços P2p para baixar música. Em 2005, esse número era bem maior: um em cada cinco usuários utilizavam algum serviço do tipo.

—-

Essa redução de público levou a uma queda de 26% no volume do conteúdo baixado. Outras fontes de música pirata também recuaram, de acordo com a pesquisa. Cópias piratas de discos originais de amigos e familiares diminuíram 44%, arquivos trocados entre HDs caiu 25%.

Entre os usuários que diminuíram o uso de rede P2P ou pararam completamente, cerca da metade afirmou que os serviços de streaming gratuitos foram a razão. Entre outras motivações, foram citados o fim de alguns serviços P2P e também o número de vírus e spywares que acabam vindo junto com o conteúdo pirata.

“Entre outros fatores, o aumento do uso legal e licenciado de serviços de streaming tem provado ser uma alternativa para os fãs de música que antes usavam as redes P2P para obter música”, afirma Russ Crupnick, vice-presidente de análise industrial da NPD.

