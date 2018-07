Unidade especial foi criada para perseguir e identificar quem planeja ou anuncia crimes em redes sociais

NOVA YORK – A Polícia de Nova York criou uma nova unidade especializada em perseguir quem planeja crimes ou anuncia seus delitos em redes sociais como Facebook e Twitter, informou nesta quarta-feira, 10, o jornal Daily News. A equipe de agentes fará uma operação “pente fino” na internet “para obter informação sobre festas suspeitas, reunião para brigas entre grupos e outros fatos potencialmente perigosos”, segundo fontes ligadas ao organismo.

De acordo com o jornal, a Polícia de Nova York quer aproveitar a influência das redes sociais para combater a delinquência, assim como estão fazendo as forças de segurança britânicas nesta semana para detectar os responsáveis da onda de violência e saques em Londres.

De fato, na terça-feira, 9, a Polícia londrina estava preparada para os distúrbios após detectar mensagens em redes sociais que previam esses incidentes, ao mesmo tempo em que um jovem foi detido no condado de Essex (centro da Inglaterra) por escrever mensagens incitando à violência através do Facebook.

As fontes citadas pelo Daily News afirmam que o responsável da nova unidade da Polícia de Nova York será o subcomissário Kevin O’Connor, de apenas 23 anos mas muito respeitado dentro do corpo pelo conhecimento de internet e concretamente de redes sociais como Facebook e Twitter para capturar criminosos.

O jornal lembra que através dessas redes sociais foi possível deter seis suspeitos do assassinato do jovem de origem equatoriana Anthony Collao, que recebeu uma surra mortal na saída de uma festa em Queens organizada pelo Facebook no mês de março.

