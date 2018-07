SÃO PAULO – O fenômeno conhecido como segunda tela deve ganhar força na Copa do Mundo. Trata-se do acompanhamento e participação em redes sociais durante a transmissão de algum programa na televisão. Um olho fica na tela maior, o outro na telinha do celular ou do tablet.

Eventos esportivos são propícios para o uso da segunda tela. “Eles têm muita aderência, fazem com que a conversa aconteça”, avalia Carlos H. Moreira Jr., diretor de desenvolvimento de mercados internacionais do Twitter. “É um tipo de conteúdo perecível, pois ninguém quer comentar jogo velho”.

Quando faltavam dez dias para o início da Copa, a rede social já registrava mais tweets sobre o Mundial deste ano do que durante toda a Copa de 2010.

“O Facebook sente esse movimento há alguns anos”, conta Camila Fusco, gerente de comunicação da rede social. “Hoje, mais de 50% do nosso público usa o Facebook enquanto vê televisão.”

Segundo pesquisa da empresa, 65% dos seus usuários do Brasil postam, falam e interagem sobre conteúdo relacionado a jogos. Isso dá um total de 53,8 milhões de pessoas, em dados de maio. Desse total, 53,9% são mulheres. De acordo com informações do Facebook, esse tipo de usuário publica 1,8 vezes mais fotos e atualiza seu status na rede 2,4 vezes mais.

O lado comercial se beneficia desse engajamento. Segundo relatório da empresa de pesquisa ComScore, patrocinadores da Copa tiveram aumento de 52% de fãs em suas páginas.