O Facebook e o Twitter registraram recordes de engajamento global em seus canais graças ao jogo Brasil e Alemanha.

A rede de Mark Zuckerberg disse que o jogo da semi-final teve o mais alto volume de interações de todos os jogos da Copa até agora. Em todo o mundo, foram 66 milhões de pessoas e 200 milhões de interações relacionadas à partida em que o Brasil perdeu de 7 a 1 da Alemanha. Só no Brasil, foram 16 milhões de pessoas com mais de 52 milhões de interações, o que representa um quarto da atividade global.

Os jogadores que tiveram seu nome entre os mais comentados na rede social foram Thomas Müller, da Alemanha, e David Luiz, do Brasil. Se tivesse jogado, Neymar teria pego o primeiro lugar, uma vez que seu nome foi citado 10 vezes mais do que qualquer outro jogador da partida. Thiago Silva, que também não jogou, teria ficado em terceiro lugar.

O segundo e o terceiro lugar entre os jogos da Copa que mais renderam interações no Facebook também envolveram o Brasil: a partida com a Croácia foi comentada por 58 milhões de usuários e o jogo com o Chile foi assunto de 31 milhões de pessoas.

Os cinco países que mais comentaram o jogo na rede social foram Brasil, Estados Unidos, México, Indonésia e Reino Unido.

Twitter

Já no Twitter, a decisão entre Brasil e Alemanha foi o jogo mais tweetado da história da rede social de 140 caracteres. Foram 35,6 milhões de tweets durante o jogo e um novo recorde de tweets por minuto (TPM) no mundo, com 580.166 postagens no gol de Sami Khedira, da Alemanha. Um aumento considerável em relação à marca anterior, de 388.985 tweets por minuto, alcançada nos minutos finais de Brasil e Chile, quando o goleiro Júlio César pegou o último pênalti e o Brasil ganhou o jogo.

Entre os jogadores mais comentados no Twitter estão Júlio César, Oscar e Fred, do Brasil, e Miroslav Klose, Toni Kroos e Thomas Müller.

A rede social divulgou um gráfico interativo que mostra a atividade no Twitter durante o jogo. Veja abaixo: