Sim, os cães estão nas redes sociais. É o que diz uma pesquisa feita nos EUA constatou que 14% das pessoas têm um perfil no Facebook para seus cachorros.

A maior rede social do mundo animal, porém, é o YouTube: 27% dos entrevistados disseram ter uma conta no site para seus cães. (Alguns deles, aliás, já foram devidamente mostrados no Nhom).

Flickr e Twitter são usados por apenas 6%.

O inforgráfico detalha o universo: